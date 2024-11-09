Экипаж «Аллигатора» поразил бронетехнику и пехоту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Экипаж «Аллигатора» поразил бронетехнику и пехоту ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Маневрирование такие вертолеты совершают на предельно низких высотах, оставаясь неуловимыми для ПЗРК противника.
Российские вертолетчики в приграничном районе Курской области уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
После удара Ка-52М выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Армейская авиация традиционно выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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