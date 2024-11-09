Экипаж «Аллигатора» поразил бронетехнику и пехоту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Опубликовано видео, как Экипаж «Аллигатора» поразил бронетехнику и пехоту ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Маневрирование такие вертолеты совершают на предельно низких высотах, оставаясь неуловимыми для ПЗРК противника.

Российские вертолетчики в приграничном районе Курской области уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

После удара Ка-52М выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Армейская авиация традиционно выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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