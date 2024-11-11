«Мне искренне жаль»: осквернившие память жертв «Крокуса» принесли извинения

В сеть попала видеозапись на которой девушки шутят о месте скорби.

Поглумившиеся над терактом в «Крокусе» блогеры принесли свои извинения после задержания правоохранительными органами. Об этом стало известно из официального сайта управления УМВД России по Владимирской области.

На днях в сеть попала видеозапись, где две туристки надсмехаются над терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта текущего года. Девушки с улыбками на лицах заявили, что приехали на место скорби, чтобы «устраивать теракт». По всей видимости, юным особом показалось это смешной шуткой. Но вот жители России не оценили такой юмор и призвали представителей правоохранительных органов к задержанию блогеров.

Следственный комитет по Подмосковью не остался безучастным и разыскал юмористок. Ими оказались жительницы Владимирской области. Что грозит девушкам за их выходку, пока не сообщалось.

«Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподобающими. Свою вину осознаю и действия террористов считаю ужасными», — сказала одна из девочек.

Теракт, организованный в «Крокус Сити Холл» унес жизни 145 человек и нанес увечья еще 551. Боевики с автоматами в руках ворвались в здание перед крупным концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел.

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