«Мне искренне жаль»: осквернившие память жертв «Крокуса» принесли извинения

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Поглумившиеся над терактом в «Крокусе» блогеры принесли свои извинения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В сеть попала видеозапись на которой девушки шутят о месте скорби.

Поглумившиеся над терактом в «Крокусе» блогеры принесли свои извинения после задержания правоохранительными органами. Об этом стало известно из официального сайта управления УМВД России по Владимирской области.

На днях в сеть попала видеозапись, где две туристки надсмехаются над терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта текущего года. Девушки с улыбками на лицах заявили, что приехали на место скорби, чтобы «устраивать теракт». По всей видимости, юным особом показалось это смешной шуткой. Но вот жители России не оценили такой юмор и призвали представителей правоохранительных органов к задержанию блогеров.

Следственный комитет по Подмосковью не остался безучастным и разыскал юмористок. Ими оказались жительницы Владимирской области. Что грозит девушкам за их выходку, пока не сообщалось.

«Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподобающими. Свою вину осознаю и действия террористов считаю ужасными», — сказала одна из девочек.

Теракт, организованный в «Крокус Сити Холл» унес жизни 145 человек и нанес увечья еще 551. Боевики с автоматами в руках ворвались в здание перед крупным концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больнице Пензы.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
10 нояб
«Будем устраивать теракт»: СК устанавливает личности девушек, поглумившихся над трагедией в «Крокусе»
2 нояб
Раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*
2 нояб
Установлена группировка, передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе»
4 окт
Бортников: устроивших теракт в «Крокусе» завербовали члены «Вилаят Хорасан»*
3 окт
Некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»*
3 окт
Организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом
25 сент
«Предстоит операция»: что стало со сбитым террористами из «Крокуса» мальчиком
23 сент
Суд установил, что продавшие террористам машину знали о теракте в «Крокусе»
22 сент
В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»
22 сент
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»
Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.96
0.13 104.85
-0.60
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

21:38
«Мне искренне жаль»: осквернившие память жертв «Крокуса» принесли извинения
21:22
Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока
21:12
Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем возвращение Трампа в Белый дом
20:55
«Абсолютно оправданно»: в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в декабре
20:42
Названа возможная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске
20:40
Похоронят на Троекуровском: стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
О минусах и плюсах: как выбрать между очками и линзами
«Зрители разрешили»: Александр Серов извинился за внешний вид на концерте в Железнодорожном
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп