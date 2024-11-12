Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку

Глава Суджанского района Александр Богачев отстранен от занимаемой должности с 12 ноября. Соответствующую информацию он подтвердил в беседе с 5-tv.ru.

О решении отправить Богачева в отставку заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе встречи с жителями приграничных районов региона.

«В начале выступления Смирнов Алексей Борисович <…> сказал, что главу Суджанского района сегодня отстраняют от должности. <…> Пока еще собрание идет. Почему-то было принято решение. Почему и как — не знаю», — сказал Богачев.

Стоит отметить, что на заявление Смирнова зал отреагировал громкими аплодисментами. Как передает информационное агентство KurskCity, губернатор таким образом удовлетворил требование курян.

Богачев занимал должность с сентября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Уйба заявил об отставке с поста главы республики Коми. Президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.