Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

С чем связано его увольнение?

Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку

Фото: Вконтакте/Александр Богачев

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Тема:
Курская область

Глава Суджанского района Александр Богачев отстранен от занимаемой должности с 12 ноября. Соответствующую информацию он подтвердил в беседе с 5-tv.ru.

О решении отправить Богачева в отставку заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе встречи с жителями приграничных районов региона.

«В начале выступления Смирнов Алексей Борисович <…> сказал, что главу Суджанского района сегодня отстраняют от должности. <…> Пока еще собрание идет. Почему-то было принято решение. Почему и как — не знаю», — сказал Богачев.

Стоит отметить, что на заявление Смирнова зал отреагировал громкими аплодисментами. Как передает информационное агентство KurskCity, губернатор таким образом удовлетворил требование курян.

Богачев занимал должность с сентября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Уйба заявил об отставке с поста главы республики Коми. Президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

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