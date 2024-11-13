Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе противник лишился более 32 тысяч боевиков.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 450 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо живой силы, противник лишился двух танков, трех боевых машин пехоты, среди которых — два Bradley, а также американского бронетранспортера М113, польской самоходной артиллерийской установки Krab и зенитного ракетного комплекса Crotale французского производства.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области», — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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