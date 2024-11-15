Сто и 1 ребенок: Ольга Бузова может подарить еще одного наследника Павлу Дурову

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Мама Ольги Бузовой заявила, что ее дочь может родить от Павла Дурова

101 ребенок: Ольга Бузова может стать матерью еще одного наследника Павла Дурова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Когда 38-летняя певица собирается стать мамой?

Телеведущая и певица Ольга Бузова может родить от создателя приложения Telegram Павла Дурова. Об это рассказала мать звезды изданию 7Дней.ru.

Знаменитость во время сольного концерта поделилась со зрителями своими планами на будущее. В ближайшие месяцы певица собирается выйти замуж и стать мамой. Возобновить творческую деятельность Бузова планирует лишь к концу 2026 года и порадовать поклонников большим сольным концертом.

Ольга заверила, что не собирается прибегать к помощи суррогатной матери и будет вынашивать наследника самостоятельно. Имя будущего папы звезда не раскрыла.

Мама артистки присутствовала на концерте, но, похоже, она не была осведомлена о планах дочери. В комментариях журналистам пошутила, что Ольга может родить от Павла Дурова. Предприниматель признавался, что стал донором спермы, и в разных странах по всему миру и у него более сотни детей.

Однако у поклонников Бузовой есть другой вариант относительно второго родителя малыша. Телеведущая активно подогревает слухи о не только дружеских, но и романтических отношениях с певцом Олегом Майами. Во время исполнения их совместного трека «Такси» звезды страстно поцеловались прямо на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит между Бузовой и Олегом Майами.

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