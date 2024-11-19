«Как в бейсболе»: раненый российский десантник отбил лопатой гранату ВСУ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 101 0

Десантник ВС РФ «Пономарь» отбил лопатой гранату, сброшенную дроном ВСУ

«Как в бейсболе»: раненный военный РФ отважно отбил лопатой гранату ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Курская область

Лейтенант Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» не дал украинским националистам прорваться вглубь территории РФ.

Лейтенант ВС РФ Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» отбил лопатой гранату, сброшенную дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Украинские боевики планировали нападение на тыл российских военных через Глушковский район. «Пономарь» находился в рядах групп, задачей которых было закрыть националистам путь вглубь территорий России. Сражение шло весьма ожесточенно. По словам бойца, доходило буквально до рукопашной.

Давыдов вспоминает, как услышал звук летящего дрона, хотел взять автомат, но под руку попалась лопата. Она и пошла в ход. Боец отбил сброшенную гранату, чем спас не только себя, но и товарищей.

«Вижу сброс, летящий в меня, и просто отбиваю его, как в бейсболе. Повезло, что огнепроводный шнур из детонирующей трубки выпал, не сработал», — процитировали на сайте рассказ бойца.

В том бою «Пономарь» получил ранение в руку, но продолжал дистанционно руководить обороной, пока его не вывели с поля боя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области.

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