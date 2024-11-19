«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 57 0

Захарова призвала обвиняющие РФ в диверсии страны заняться своей безопасностью

«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

В ЕС полагают, что именно в Москве был отдан приказ перерезать интернет-кабели, которые соединяли европейские страны.

Странам, которые обвиняют Россию в диверсии в Балтийском море, стоит озаботиться собственной безопасностью. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии для 5-tv.ru.

По ее словам, европейским странам необходимо перераспределить бюджеты, направив их на свои нужды, а не на спонсирование киевского режима.

«Странная логика: на весь мир кричать, что они не могу справиться со своими внутренними проблемами и при этом спускать миллиарды на маньяка-наркомана Зеленского», — подчеркнула дипломат.

В понедельник, 18 ноября, стало известно об обрыве подводного интернет-кабеля, который соединял Финляндию и Германию. Уже на следующий день, 19 ноября, Европа заявила о повреждении второго кабеля, который также был протянут в Балтийском море и соединял Литву и Швецию.

В СМИ сразу отметили, что эта диверсия очень напоминает взрывы российского газопровода «Северный поток», который, к слову, располагался рядом с поврежденными кабелями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков отреагировал на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток
4 нояб
«Самоубийственная авантюра»: Лавров заявил о плане англосаксов втянуть Европу в войну с РФ
19 окт
«Тайно орудовал»: флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках»
7 окт
«Сочли оправданным»: в разведке РФ рассказали, почему США пошли на подрыв «Северных потоков»
29 сент
Немцы призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»
28 сент
РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»
26 сент
Разведка РФ заявила о причастности англосаксов к теракту на «Северных потоках»
21 сент
«Упорно отказываются»: что известно о расследовании диверсии на «Северных потоках»
8 сент
«Отрицание выглядит иначе»: власти ФРГ прижал к стенке вопрос о подрыве «Северных потоков»
5 сент
«Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
31 авг
«Были против с самого начала»: кому больше всего мешали «Северные потоки»
+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп