В Кремле оценили сообщения о намерении инвестора из США купить «Северный поток — 2»

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Песков: не слышал про планы акционеров продать «Северный поток — 2»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Там также подчеркнули, что газопровод можно моментально ввести в эксплуатацию.

В Кремле не слышали о том, что акционеры газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) или российская сторона, представленная корпорацией «Газпром», собираются выставить трубопровод на торги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я не слышал, чтобы акционеры все выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице „Газпрома“ хотела бы его продать. <…> Мне также неизвестно о желании „Газпрома“ инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

Песков подчеркнул, что СП-2 можно моментально ввести в эксплуатацию. При этом нежелание Германии руководствоваться экономическими интересами у российской стороны вызывает недоумение. По словам Пескова, Берлин мог бы использовать газопровод, обеспечивая немцев и промышленность топливом. Однако Германия закупает голубое топливо по более высокой стоимости у других стран.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal писало, что американский инвестор Стивен Линч хочет приобрести газопровод «за копейки», если его выставят на аукцион в рамках процедуры банкротства в Швейцарии. Согласно статье, «Северный поток — 2» оценили в 11 миллиардов долларов.

Линч заявил, что владение трубопроводом позволит обеспечить «рычаг в переговорах с Россией» для урегулирования конфликта на Украине. По словам инвестора, когда боевые действия закончатся, у Москвы, Берлина и Европе в целом «будет соблазн включить трубопровод» независимо от того, кто им обладает.

Прежде набравший большинство голосов в выборах президента США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что он сыграл ключевую роль в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем политик отметил: кроме него «никто не мог этого сделать». Песков, в свою очередь, заявил, что сложно понять суть заявления Трампа.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках». В этом признался датский капитан, которому два года «закрывали рот».

Тема:
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