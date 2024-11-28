Коллапс: Хабаровск замело снегом
В Хабаровске из-за непогоды начался транспортный коллапс
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Осадки не прекращаются и в других регионах Сибири и Дальнего Востока.
Хабаровский край засыпает снегом. Регион накрыл мощный циклон. За ночь коммунальщики не успели расчистить улицы и в краевом центре начался коллапс.
В огромных сугробах застревают пешеходы и машины. На скользких трассах — десятки аварий. Есть случаи, когда столкнулись сразу несколько автомобилей. Средняя скорость движения упала до 20 километров в час.
«Видно что даже попытки не было убирать снег. А снег шел сутки…. Сутки!», — жалуется местный житель.
Осадки не прекращаются и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. В Приморье три округа частично остались без света. Это произошло из-за обрыва проводов ЛЭП. В Бурятии автомобилисты едут практически вслепую. Из-за метели видимость упала почти до нуля. Некоторые участки закрыты — в том числе горный перевал по дороге на Байкал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рекордная снежная «буря столетия» парализовала Благовещенск.
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