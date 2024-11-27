Сил не хватает: рекордная снежная буря парализовала Благовещенск

Непогода не отпускает регион вторые сутки

Снежный апокалипсис в Приамурье: в сугробах тонут тротуары и дворы. На дорогах — многокилометровые пробки. Городской транспорт работает с перебоями, люди часами стоят на остановках. Машины буксуют в глубоком снегу.

Непогода не отпускает регион вторые сутки. Дороги чистят вручную и с помощью техники, но сил все равно не хватает. По количеству выпавших осадков уже побит рекорд почти столетней давности — и снег продолжает идти.

Из-за непогоды часть городских школ перешли на дистанционное обучение. Заметает и Биробиджан. Из-за метели сугробы выросли до 20 сантиметров в высоту и выше. На одной из городских улиц пассажирам пришлось толкать маршрутку. Отчаявшиеся автовладельцы бросают машины и идут пешком буквально по колено в снегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах России устраняют последствия циклона. В Центральной России непогода оставила без электричества тысячи человек.