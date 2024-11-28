«Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как «Гиацинт-Б» уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской област

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы,

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Кроме того, артиллеристы наносят удары по пунктам временной дислокации личного состава, а также пунктам управления связью и комплексам РЭБ.

Благодаря эффективной работе артиллерийских расчетов и разведывательных подразделений, военнослужащие группировки войск «Север» отбрасывают противника со своих позиций. А чтобы оказать сопротивление беспилотной авиации боевиков ВСУ, артиллеристы работают совместно с подразделениями противовоздушной обороны.

Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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