Британский наемник Андерсон заявил, что «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ
По его словам, он бы никогда не примкнул к украинским нацистам, если бы знал про их преступления.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ. Об этом он заявил 5-tv.ru.
Британец отметил, что он бы никогда не пошел в ряды ВСУ, если бы знал про их преступления. По его словам, от них могли скрывать правду.
«Я бы не принял этого. В британской армии, особенно в той, где меня учили, такого бы точно не произошло», — сказал Рис.
Взятый в плен наемник обвиняется в совершении тяжких преступлений в Курской области. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона. Уголовное дело в его отношении возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Андерсон рассказал, как попал в Курскую область.
- 28 нояб
- В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных
- 28 нояб
- «Прошел базовую подготовку»: пленный британский наемник ранее служил связистом
- 28 нояб
- Попавший в плен британский наемник ВСУ пожаловался на маленькую зарплату
- 28 нояб
- «Высадили в лесу»: пленный британский наемник рассказал, как попал в Курскую область
- 28 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- «Гиацинты» уничтожили технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
- 27 нояб
- Экипаж Ми-28НМ разнес опорник ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области
- 27 нояб
- Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
86%
1.57 116.14
3.05
Нашли ошибку?