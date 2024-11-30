ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области

Украинские боевики также потеряли две бронемашины, по два миномета и танка за минувшие сутки.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 11 населенных пунктах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение по скоплениям боевой техники и живой силы противника как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых FPV-дроны уничтожили три бронемашины ВСУ в Курской области.
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