В курском приграничье нашим разведчикам удалось далеко продвинуться в тыл противника. Задача — обнаружить и перерезать пути снабжения вражеских подразделений.

Боевики сейчас пытаются закрепиться в районе города Суджа. Но опорные пункты, скопление техники и живой силы успешно уничтожают российские «Грады».

Всего же за время «курской авантюры» потери украинских националистов превысили 36 тысяч человек. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

В тылу врага — 15 километров. Так далеко не заходил еще никто в Курской области. Только разведгруппа 177-го полка морской пехоты.

«Была задача выявить пути снабжения, как они поставляют вооружение, боеприпасы, вывозят раненых и поставляют личный состав. Задача была выполнена», — рассказал российский боец с позывным «Высота».

Так морпехи отрезают боевиков от снабжения, которого им и так не хватает. Люди кончаются слишком быстро — потери ВСУ уже превысили 36 тысяч боевиков.

«Высота» — командир группы. «Конкурс» на место очень высокий. Сюда попадают только лучшие. Калмык с позывным «Егерь» — правая рука командира. Настоящий следопыт, способный в любую погоду проложить верный путь.

«Ориентироваться научился по звездам, по ветру, по туману. Как следу, куда смотрят. Машина проехала — в какую сторону она направлялась», — рассказал боец с позывным «Егерь».

А «Мавик» — самый молодой боец в группе. Парню всего 19 лет, а он уже имеет солидную военную подготовку.

«Я, когда еще в школе учился, меня родители отдали в кадетскую школу-интернат. И на протяжении пяти лет я обучался военной специфике», — поделился военный с позывным «Мавик».

На боевом задании — ничего лишнего, не берут даже яркие шевроны, которые могут привлечь внимание. Все движение скрытно и почти беззвучно. Порой даже один километр бойцы могут проходить целые сутки. Спешить тут не принято. Важно первыми заметить противника и передать его координаты.

Итог работы разведки — к делу уже подключается расчет «Града». 20 снарядов ушло в сторону южных окраин города Суджа, где сейчас пытается закрепиться противник.

«С „птичек“ хорошо видно их укрепления. Видно, что они поспешными темпами это все делают. Видно, что они уже в отчаянии», — отметил боец с позывным «Илеть».

Так наши войска постепенно дробят соединения ВСУ и оттесняют их к городу. Разрозненные группы боевиков надеются там укрепиться. Но если Суджа окажется в котле, то надеяться на хороший блиндаж не придется.