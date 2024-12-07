Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны нашей страны, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Берестки.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 525 боевиков. Также противник понес потери и в военной технике. Так, нашими войсками было уничтожено пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.