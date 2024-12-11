«Давайте будем честными»: Бородина раскритиковала песни Бузовой
Ксения Бородина сомневается в вокальном таланте Ольги Бузовой
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Но концерты экс-коллеги она считает достаточно красивыми.
Ведущая Ксения Бородина выразила сомнения относительно вокальных способностей своей бывшей коллеги Ольги Бузовой. По мнению ведущей, единственное, что удерживает внимание зрителей, — это зрелищные выступления. Эти откровения она озвучила в одном из Youtube-шоу.
«Вопрос о том, действительно ли она умеет петь, вызывает сомнения. Давайте будем честными», — заявила Бородина.
Хотя она считает выступления Бузовой визуально привлекательными, Бородина убеждена, что подобные эффектные шоу необходимы тем артистам, которые не могут завоевать зрителей своим голосом. В качестве примера она привела американскую певицу Адель, чьи выступления почти не требуют дополнительных элементов, потому что ее голос способен сам по себе привлекать публику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина решила предостеречь своего возлюбленного Николая Сердюкова. Свадьба теледивы и блогера намечена на середину следующего года, однако звезда «Дома-2» заранее предупредила своего мужчину, что семейная жизнь с ней может оказаться сложной из-за ее известности.
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