Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 82 0

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Север».

Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Stringer_2

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Тема:
Курская область

Российские военные освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Север». За сутки украинские националисты потеряли до 200 боевиков, а также танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один боевик взят в плен.

«Нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что артиллерия России громит опорники ВСУ в курском приграничье.

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