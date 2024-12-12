Медицина, жилье, образование: с чем обращаются в колл-центр прямой линии Путина
Колл-центр прямой линии президента России принял уже более 400 тысяч сообщений
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Звонки поступают круглосуточно буквально каждые несколько секунд.
Колл-центр прямой линии президента принял уже более 400 тысяч сообщений. Звонки поступают круглосуточно буквально каждые несколько секунд.
Среди популярных тем — медицина, жилье, образование. Многие обращаются от имени городов и деревень, как, например, в Ленобласти. Мы узнали, что там больше всего волнует жителей.
«У нас, к сожалению, только одна детская площадка для детей до трех лет, а у нас уже очень много взрослых детей, и им просто негде заняться. Я подготовил письмо от жителей пяти деревень и уже собралось 75 подписей, но это только малая часть от того, что хотят жители», — говорит староста деревни Перекюля Ломоносовского района Ленинградской области Евгений Одинцов.
«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в полдень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что профильные ведомства уже начали прорабатывать некоторые обращения россиян, которые поступили на «Прямую линию». Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.
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