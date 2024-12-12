Медицина, жилье, образование: с чем обращаются в колл-центр прямой линии Путина

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Колл-центр прямой линии президента России принял уже более 400 тысяч сообщений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Звонки поступают круглосуточно буквально каждые несколько секунд.

Колл-центр прямой линии президента принял уже более 400 тысяч сообщений. Звонки поступают круглосуточно буквально каждые несколько секунд.

Среди популярных тем — медицина, жилье, образование. Многие обращаются от имени городов и деревень, как, например, в Ленобласти. Мы узнали, что там больше всего волнует жителей.

«У нас, к сожалению, только одна детская площадка для детей до трех лет, а у нас уже очень много взрослых детей, и им просто негде заняться. Я подготовил письмо от жителей пяти деревень и уже собралось 75 подписей, но это только малая часть от того, что хотят жители», — говорит староста деревни Перекюля Ломоносовского района Ленинградской области Евгений Одинцов.

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в полдень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профильные ведомства уже начали прорабатывать некоторые обращения россиян, которые поступили на «Прямую линию». Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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