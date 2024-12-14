Летательные аппараты значительно облегчают работу в зоне специальной военной операции.

Дроны значительно облегчают службу военных благодаря своей многозадачности. Об этом участники съезда партии «Единая Россия» эксклюзивно рассказали корреспонденту «Известий» Антону Золотовицкому.

Представитель «Кулибин-клуб» Глеб заявил, что модель под названием «Ночная ведьма» пользуется большим спросом в зоне специальной военной операции из-за ряда уникальных возможностей.

«Он летает ночью, может нести до четырех зарядов и фактически поражать противника в ночное время, что удобно. Он оснащен теплоизоляционной камерой и ночным видением», — рассказал представитель «Кулибин-клуб» Глеб.

Сложные технологии, стоящие за производством современных беспилотных летательных аппаратов, продолжают демонстрировать свою надежность и эффективность. Несмотря на вызовы, связанные с непростой конструкцией данного оборудования, сотрудники заводов успешно справляются с задачами, обеспечивая необходимое количество дронов для нужд фронта.

«„Кулибин-клуб“ активно сотрудничает с фабрикой, мы помогаем им масштабировать производство и отправлять дроны на ЛБС по запросу наших военных. Ребята составляют специальную форму, обращаются в «Народный фронт» и «Кулибин-клуб» поставляет им дроны. Точное количество не могу вам сказать, потому что мы не можем это разглашать», — заявил представитель «Кулибин-клуб» Глеб.

Он также показал и другую не менее интересную модель — дрон на оптоволокне. Современные вызовы, связанные с активным использованием средств радиоэлектронной борьбы, привели к повышенному интересу к новым технологиям в области беспилотных аппаратов. Одним из таких востребованных дронов стал КВН, известный как «Князь Вандал Новгородский».

«Это очень интересный дрон — он действительно на оптоволокне, летает на 15 километров — зависит, конечно, от катушки. Невозможно подавить РЭП и это дрон, который первым начал очень активно применяться на Курском направлении и этим он известен», — поделился Глеб.

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный в свою очередь рассказал о так называемой средней роботизированной платформе. В первую очередь, такие дроны используются для разведки и мониторинга, что дает возможность собирать важную информацию о расположении противника и общих условиях на поле боя. Кроме того, данный вид техники снабжен ударными возможностями, что позволяет проводить атаки с минимальными рисками для военнослужащих. Дроны также могут выполнять функции логистической поддержки, доставляя грузы в труднодоступные районы или даже эвакуируя раненых. Их присутствие на поле боя может оказывать психологическое воздействие на противника, заставляя его действовать более осторожно. Кроме того, дроны обеспечивают передачу информации и видео в реальном времени, что значительно улучшает координацию действий и помогает принимать более оперативные решения.

«К малым мы традиционно относим платформу „Камикадзе“, которая рассчитана на одну мину типа ТМ, одну-две, а это уже большие платформы, которые могут выступать и для решения логистических задач, и для задач по минированию, а также могут выступать носителями полезной нагрузки — в данном случае классический пулемет», — заявил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.

Подольный также подчеркнул, что грузоподъемность упомянутой категории дронов больше 250 килограммов. Развитие технологий продолжает открывать новые возможности для военных, делая их более эффективными и адаптированными к меняющимся условиям боя.

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