Последняя в этом году: когда ждать магнитных бурь

Лаборатория солнечной астрономии: магнитные бури не потревожат до января
Фото: 5-tv.ru
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Показатели геомагнитной активности будут в норме до января.
Магнитная буря 18 декабря, вероятнее всего, станет последней в этом году. Геомагнитная активность не поднимется выше двух баллов по шкале Кр-индекса. Об этом URA.RU сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
По информации из лаборатории, магнитосфера Земли будет спокойна до конца декабря. Вероятность магнитной бури во второй половине месяца составляет 5%, а шанс того, что случится сильный магнитный шторм — 1%. В январе ситуация изменится: 5 и 10 числа геомагнитная активность вырастет до четырех баллов по Кр-индексу, что скажется на состоянии метеозависимых людей не лучшим образом.
К магнитным бурям особо чувствительны пожилые люди и лица, страдающие различными хроническими заболеваниями. В дни геомагнитной активности у них нередко наблюдаются усталость и рассеянность. Возможны головные боли.
Чтобы облегчить самочувствие, врачи советуют высыпаться, разнообразно питаться и больше двигаться. Кстати, перечисленные симптомы могут быть признаком скрытого хронического заболевания. Если они не проходят, необходимо обратиться к доктору.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух мощнейших вспышках на солнце 8 декабря.
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