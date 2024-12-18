Последняя в этом году: когда ждать магнитных бурь

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Лаборатория солнечной астрономии: магнитные бури не потревожат до января

магнитная буря 19 декабря

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Показатели геомагнитной активности будут в норме до января.

Магнитная буря 18 декабря, вероятнее всего, станет последней в этом году. Геомагнитная активность не поднимется выше двух баллов по шкале Кр-индекса. Об этом URA.RU сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. 

По информации из лаборатории, магнитосфера Земли будет спокойна до конца декабря. Вероятность магнитной бури во второй половине месяца составляет 5%, а шанс того, что случится сильный магнитный шторм — 1%. В январе ситуация изменится: 5 и 10 числа геомагнитная активность вырастет до четырех баллов по Кр-индексу, что скажется на состоянии метеозависимых людей не лучшим образом.

К магнитным бурям особо чувствительны пожилые люди и лица, страдающие различными хроническими заболеваниями. В дни геомагнитной активности у них нередко наблюдаются усталость и рассеянность. Возможны головные боли.

Чтобы облегчить самочувствие, врачи советуют высыпаться, разнообразно питаться и больше двигаться. Кстати, перечисленные симптомы могут быть признаком скрытого хронического заболевания. Если они не проходят, необходимо обратиться к доктору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух мощнейших вспышках на солнце 8 декабря.

Тема:
Погода
18 дек
Оползни, пробки и разрушенные дома: тропические ливни устроили в Сочи настоящий хаос
18 дек
Чуть не утопили машины: в Сочи борются с потопом
16 дек
Месячная норма: новый циклон «накормит» петербуржцев обильными снегопадами
16 дек
Зима здесь: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
16 дек
Ветер до 29 метров в секунду: в школах под Калининградом объявили свободное посещение
13 дек
Народный метод или автохимия: чем эффективнее очищать колесные арки зимой
9 дек
Покроет город коркой: что ждет москвичей после обильных снегопадов
7 дек
Новогоднее настроение: в Москву на выходных придут мощные снегопады
7 дек
Долгожданный зимний антураж: когда в Москве и области выпадет снег
3 дек
Аномально теплая зима ждет россиян
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

21:27
«Обожаю оливьешку!» — как Ани Лорак планирует отметить Новый год
21:11
«Это лучший выход»: как ВС РФ вынуждают ВСУ сдаваться в плен под Кураховом
20:58
Первая жертва появилась после аварии двух поездов под Мурманском
20:53
Снег на моей голове: перхоть может возникнуть в результате излишней гигиены
20:37
Последняя в этом году: когда ждать магнитных бурь
20:21
«Дешевый пиар»: Олег Майами прокомментировал поведение Анны Хилькевич

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год