Глава государства отметил, что этот период был непростым для всей страны и лично для него.

За последние три года Владимир Путин стал меньше шутить и почти перестал смеяться. В это президент России признался в ходе «Итогов 2024 года».

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, насколько он изменился после начала специальной военной операции России на Украине.

«Эти три года, ну два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас. Для всей страны и для меня», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что продолжает совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить внимание на их решении.

О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Такое решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Путин неоднократно подчеркивал, что все цели и задачи СВО будут достигнуты. Одновременно РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев сам не идет на диалог. Кроме того, сейчас на Украине фактически нет легитимной власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о необходимости совершенствовать методы борьбы с терроризмом киевского режима.