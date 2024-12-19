«Они были испытанием»: Путин рассказал, как изменился за последние три года

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

За последние три года Путин стал меньше шутить и почти перестал смеяться

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава государства отметил, что этот период был непростым для всей страны и лично для него.

За последние три года Владимир Путин стал меньше шутить и почти перестал смеяться. В это президент России признался в ходе «Итогов 2024 года».

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, насколько он изменился после начала специальной военной операции России на Украине.

«Эти три года, ну два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас. Для всей страны и для меня», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что продолжает совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить внимание на их решении.

О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Такое решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Путин неоднократно подчеркивал, что все цели и задачи СВО будут достигнуты. Одновременно РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев сам не идет на диалог. Кроме того, сейчас на Украине фактически нет легитимной власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о необходимости совершенствовать методы борьбы с терроризмом киевского режима.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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