«Она мне тоже не нравится»: Пригожин высказался о конфликте Киркорова и Ивлеевой

Дружеские отношения между певцом и звездой соцсетей резко оборвались после «голой вечеринки» в декабре прошлого года.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разразившийся между Филиппом Киркоровым к Настей Ивлеевой, заявив, что полностью разделяет претензии певца к блогеру за организацию «голой вечеринки», которая вышла боком многим знаменитостям и нанесла мощный удар по и без того скандальной репутации отечественного шоу-бизнеса.

«Она (Ивлеева — Прим. ред.) мне тоже не нравится, честно вам скажу. Я на нее тоже зол и считаю, что она вела себя очень некорректно даже по отношению ко мне, в том числе. Знаете, я не злой, но память у меня хорошая. Поэтому в этом смысле я понимаю Филиппа, если его подставили. А он мог лишиться всего, а перед ним не извинились и не объяснились. Это объясняет все его возмущения и все его эмоции», — цитирует Пригожина KP.RU.

Однако муж Валерии не поддержал Киркорова в том, что касается оскорблений в адрес Ивлеевой. По мнению продюсера, такое поведение недостойно «поп-короля», которым считает себя певец.

«Конечно же, я не согласен, когда он оскорбляет эту девушку. <…> Грубо это, неправильно. Давайте так. Если мы говорим, что он король — это недостойно короля», — заявил Пригожин.

Дружеские отношения между Киркоровым и Ивлеевой резко оборвались после «голой вечеринки» в декабре прошлого года. Скандальное мероприятие стало причиной резонанса в обществе, что не могло обойти стороной певца — на какое-то время он даже перестал появляться на сцене. Затем заявил, что пробыл на вечеринке всего пять минут и не знал о ее концепции, а потому телеведущая должна извиниться перед ним.

Спустя почти год Киркоров назвал себя наиболее пострадавшим гостем «голой вечеринки». Ивлеева в ответ на это опубликовала в социальной сети фото украшения, которое, с ее точки зрения, очень подходит певцу — сережек в виде крыс. Киркоров в долгу не остался и отплатил Ивлеевой той же монетой.

«Крыса вот эта вот мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего! Как таких мир носит вообще?» — возмутился артист в одном из интервью, когда речь зашла о блогере.

Скандальная вечеринка состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском «Мутаборе». Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде. Сама Ивлеева и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.

Киркоров рассказывал, что очень «огреб» за эту историю, при этом подчеркнув, что вел себя вполне прилично — в отличие от других гостей, которые «ползали по подиуму» и из одежды имели только носок и тот не на ноге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киркоров лишил Ивлееву роли в кино.