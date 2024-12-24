Российские военные рассказали о ходе штурма Новопустынки в ДНР

ВСУ предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены.

Минобороны раскрыло подробности освобождения населенного пункта Новопустынка в ДНР. Как рассказали бойцы, штурм был тщательно подготовлен. Сначала операторы беспилотников вскрыли систему обороны противника и выявили огневые позиции ВСУ. Затем по целям нанесли удар расчеты артиллерии и дронов. После этого начался штурм малыми группами с трех сторон.

«Лесопосадку зачистили, первый дом тоже был зачищен. Немножко поборолись. Пришлось поработать из гранатомета. И начали пробиваться. Главное — лоб пробили. И начали дальше заводить группы. Заезжали мы на багги, на мотоциклах», — рассказал командир роты старший лейтенант Андрей Сапожников.

Наши бойцы быстро окружили поселок и отрезали украинских боевиков от подкрепления. Для полной зачистки Новопустынки потребовалось больше суток. Одновременно российские военные подготавливали систему обороны. После отступления противник несколько раз пытался контратаковать с применением бронетехники, но украинские танки и БМП подорвались на минах и были уничтожены огнем гранатометов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР.