Российские военные рассказали о ходе штурма Новопустынки в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Новопустынки в ДНР
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены.
Минобороны раскрыло подробности освобождения населенного пункта Новопустынка в ДНР. Как рассказали бойцы, штурм был тщательно подготовлен. Сначала операторы беспилотников вскрыли систему обороны противника и выявили огневые позиции ВСУ. Затем по целям нанесли удар расчеты артиллерии и дронов. После этого начался штурм малыми группами с трех сторон.
«Лесопосадку зачистили, первый дом тоже был зачищен. Немножко поборолись. Пришлось поработать из гранатомета. И начали пробиваться. Главное — лоб пробили. И начали дальше заводить группы. Заезжали мы на багги, на мотоциклах», — рассказал командир роты старший лейтенант Андрей Сапожников.
Наши бойцы быстро окружили поселок и отрезали украинских боевиков от подкрепления. Для полной зачистки Новопустынки потребовалось больше суток. Одновременно российские военные подготавливали систему обороны. После отступления противник несколько раз пытался контратаковать с применением бронетехники, но украинские танки и БМП подорвались на минах и были уничтожены огнем гранатометов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР.
- 24 дек
- Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 24 дек
- Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 дек
- Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
- 23 дек
- Точный удар из пушки М-46! Лучшее видео из зоны СВО
- 23 дек
- Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 дек
- Эффект Курска: российские военные перехватили инициативу и идут в наступление
- 22 дек
- «Ставим патриотические песни»: как наши бойцы берут в плен боевиков ВСУ
- 21 дек
- «Ночной охотник» в деле. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 дек
- Десант на линии огня: лучшее видео из зоны СВО
- 20 дек
- ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР
Читайте также
85%
-0.73 105.25
-1.29
Нашли ошибку?