Команда: два оператора БПЛА подбили танк ВСУ на ореховском направлении
Минобороны: два оператора БПЛА подбили танк ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Боевики сбежали сразу после попадания дрона.
Главные новости из зоны спецоперации. Российские военные уничтожили украинский танк на ореховском направлении в Запорожской области.
Операторы беспилотников обнаружили возле линии боевого соприкосновения танк ВСУ. Украинский экипаж покинул боевую машину сразу после попадания FPV-дрона. Было решено добить технику сбросами с коптеров. После того, как в открытый люк попал зажигательный боеприпас, сдетонировал боекомплект танка.
- 25 дек
- «Ночной суперохотник» в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 дек
- Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 дек
- «Сейчас застрелю»: жительница Курской области рассказала о зверских приказах ВСУ
- 24 дек
- «Чтобы вы улыбались»: Ортман сделала новогодний подарок российским бойцам
- 24 дек
- Войска РФ нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
- 24 дек
- Российские военные рассказали о ходе штурма Новопустынки в ДНР
- 24 дек
- Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 24 дек
- Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 дек
- Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
- 23 дек
- Точный удар из пушки М-46! Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
-1.74 104.23
-1.02
Нашли ошибку?