FPV-дроны Южной группировки войск настигли ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

Расчет БПЛА мотострелковой бригады Южной группировки уничтожил опорник ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты БПЛА ежедневно уничтожают технику противника.

Операторы БПЛА мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ обнаружили и поразили пехоту ВСУ, которая укрывалась в одном из полуразрушенных зданий частного сектора. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Также в прилегающей лесополосе был обнаружен и поражен «опорник» противника. Точечные удары по целям были нанесены с использованием дронов-камикадзе.

Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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