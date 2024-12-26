Расчеты БПЛА ежедневно уничтожают технику противника.

Операторы БПЛА мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ обнаружили и поразили пехоту ВСУ, которая укрывалась в одном из полуразрушенных зданий частного сектора. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Также в прилегающей лесополосе был обнаружен и поражен «опорник» противника. Точечные удары по целям были нанесены с использованием дронов-камикадзе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.