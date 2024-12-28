Десантники захватили опорный пункт ВСУ в заброшенном доме в Курской области
В курском приграничье бойцы РФ штурмом овладели опорным пунктом ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Штурмовая группа получила координаты цели и выдвинулась в указанный район.
В курском приграничье российские военные выбили украинских боевиков из опорного пункта. На штурм позиций ВСУ, которые были оборудованы в разрушенном доме, наши десантники пошли при поддержке артиллерии. С воздуха действия группы координировали операторы беспилотников. При помощи гранат и стрелкового оружия бойцы овладели опорным пунктом, после чего произвели его зачистку.
Часть украинских боевиков сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.
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