«Снег, дождь, ветер»: погода преподнесла неприятный сюрприз москвичам

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Также ожидается гололедица.

«Снег, дождь, ветер»: погода преподнесла неприятный сюрприз москвичам

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Тема:
Погода

Гололедица, снег с дождем и сильный ветер: такая погода ожидается в Москве вечером 1 января, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении.

Жителей столицы призывают быть внимательными, выходя на улицу в такие непростые погодные условия. Власти рекомендуют не укрываться от осадков, а также не парковать автомобили под деревьями. Автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Техника будет выходить на улицы столицы в соответствии с погодными условиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прошлый год стал для жителей Москвы самым теплым за последние 245 лет. Во вторник, 31 декабря, было объявлено штормовое предупреждение в Анадыре. Там синоптики прогнозировали, что скорость порывов ветра достигнет 35-40 м/с. Затяжной шторм с метелью должен был продлиться порядка 12 часов.

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