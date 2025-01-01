«Снег, дождь, ветер»: погода преподнесла неприятный сюрприз москвичам

Также ожидается гололедица.
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
Гололедица, снег с дождем и сильный ветер: такая погода ожидается в Москве вечером 1 января, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении.
Жителей столицы призывают быть внимательными, выходя на улицу в такие непростые погодные условия. Власти рекомендуют не укрываться от осадков, а также не парковать автомобили под деревьями. Автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Городские службы мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Техника будет выходить на улицы столицы в соответствии с погодными условиями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прошлый год стал для жителей Москвы самым теплым за последние 245 лет. Во вторник, 31 декабря, было объявлено штормовое предупреждение в Анадыре. Там синоптики прогнозировали, что скорость порывов ветра достигнет 35-40 м/с. Затяжной шторм с метелью должен был продлиться порядка 12 часов.
- 1 янв
- Спасение — дело замерзающих: в оставшуюся без российского газа Европу идут холода и безветрие
- 1 янв
- Натуральный пух или синтетика? Как выбрать лучшую зимнюю куртку
- 31 дек
- Бьет рекорды: уходящий год в Москве стал самым теплым за последние 245 лет
- 31 дек
- Снежный Новый год: когда в Москву придет настоящая зима
- 31 дек
- Анадырь готовится к мощному шторму под Новый год
- 28 дек
- Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России
- 27 дек
- «Небольшой снег»: погода в новогоднюю ночь порадует москвичей
- 27 дек
- «Погодка огонь»: сугробы на Сахалине выросли до 80 сантиметров
- 23 дек
- В Москве спрогнозировали потепление и гололедицу
- 20 дек
- Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге
Читайте также
93%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?