Жителей юга России предупредили о сильных осадках и лавиноопасности

Вильфанд: сильные осадки и лавиноопасность прогнозируются на юге России
Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев
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Синоптик призвал лыжников внимательно следить за обстановкой.
На юге европейской части России прогнозируются дождь, мокрый снег и лавиноопасность. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«В Краснодарском крае в понедельник пройдут сильные осадки в виде мокрого снега, в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега до 33 миллиметров в диаметре, гололед», — сказал он.
Аналогичная картина ожидается на Северном Кавказе. В Адыгее будет сильное налипание мокрого снега, гололедно-изморозивые отложения, а также ветер до 20 метров в секунду.
Кроме того, в районе Красной Поляны лавинная опасность начинается с высоты одна тысяча километров, а в горах Северного Кавказа — до двух тысяч километров. Вильфанд призвал лыжников внимательно следить за обстановкой.
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