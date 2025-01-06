Жителей юга России предупредили о сильных осадках и лавиноопасности

Синоптик призвал лыжников внимательно следить за обстановкой.

На юге европейской части России прогнозируются дождь, мокрый снег и лавиноопасность. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В Краснодарском крае в понедельник пройдут сильные осадки в виде мокрого снега, в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега до 33 миллиметров в диаметре, гололед», — сказал он.

Аналогичная картина ожидается на Северном Кавказе. В Адыгее будет сильное налипание мокрого снега, гололедно-изморозивые отложения, а также ветер до 20 метров в секунду.

Кроме того, в районе Красной Поляны лавинная опасность начинается с высоты одна тысяча километров, а в горах Северного Кавказа — до двух тысяч километров. Вильфанд призвал лыжников внимательно следить за обстановкой.

Прежде сообщалось, что 2024 год в Москве стал самым теплым за 245 лет метеонаблюдений. Такие итоги ушедшего года подвели специалисты из МГУ имени М. В. Ломоносова. Отмечается, что сразу десять месяцев оказались значительно теплее, чем обычно. И только январь и май были очень холодными. Особенно теплым был сентябрь. Он, к слову, тоже побил рекорд, став самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима. Высота сугробов в некоторых районах достигает 40 сантиметров.