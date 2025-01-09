Также уничтожена боевая техника противника.

Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военные группировки войск «Запад» активно применяют различные разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.