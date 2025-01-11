Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО
Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Минобороны России опубликовало видео боевой работы групп противодействия БПЛА Южной группировки войск, которые обеспечивают прикрытие от разведывательных и ударных БПЛА противника позиций зенитно-ракетных комплексов. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.
Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона армейского корпуса Южной группировки войск применяют специализированные автомобили типа багги, которые изготовлены с учетом практического опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО) и значительно повышают мобильность и эффективность работы групп.
Машина сконструирована на базе автомобиля «Нива» и обладает высокой проходимостью. Она вооружена шестью автоматами Калашникова.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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