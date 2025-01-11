Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Минобороны России опубликовало видео боевой работы групп противодействия БПЛА Южной группировки войск, которые обеспечивают прикрытие от разведывательных и ударных БПЛА противника позиций зенитно-ракетных комплексов. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона армейского корпуса Южной группировки войск применяют специализированные автомобили типа багги, которые изготовлены с учетом практического опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО) и значительно повышают мобильность и эффективность работы групп.

Машина сконструирована на базе автомобиля «Нива» и обладает высокой проходимостью. Она вооружена шестью автоматами Калашникова.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.