Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки дрона

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Боевики ВСУ практически каждый день предпринимают попытки ударить по российским объектам беспилотниками.

Цистерна с газом загорелась в Казани после атаки дрона

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Газовая цистерна загорелась неподалеку от Казани в результате атаки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы обеспечить безопасности полетов в аэропорте Казани введены временные ограничения на прием и отправку бортов.

Боевики ВСУ практически каждый день предпринимают попытки ударить по российским объектам в приграничных и центральных регионах беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее. 22 декабря 2024 года на Казань обрушилась массированная атака дронов ВСУ, в результате которой, пострадал жилой комплекс и несколько многоквартирных домов мирных жителей.

Атака производилась западными БПЛА. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала коллективный Запад отреагировать на данные действия Украины. Их молчание политик назвала лицемерным.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 янв
Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ
12 янв
Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
11 янв
В Котовске после атаки БПЛА введен объявлен режим ЧС
11 янв
Силами ПВО было уничтожено 15 беспилотников над Воронежем
10 янв
Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
9 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
8 янв
В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
8 янв
Оперштаб развернут на загоревшемся промпредприятии после атаки БПЛА в Энгельсе
8 янв
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России
8 янв
Промпредприятие повреждено после массированной атаки БПЛА на Саратовскую область
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки дрона
7:45
Обрезание Господне 14 января — смысл и традиции праздника
7:30
Российские зенитки против украинской «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО
7:26
Две пенсионерки испортили могилу Дарвина
7:10
Зеленский «забил стрелку» словацкому премьеру Фицо
6:56
Блеснул обнаженным торсом: Билан похвастался фигурой во время отпуска на Мальдивах

Сейчас читают

Игорь Левитас: «Если в кране нет воды», или Кто виноват в пожарах в Калифорнии?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год