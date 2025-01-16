Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР

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NYT: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском в ДНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ побоялись, что российские военнослужащие обойдут их позиции под землей.

Украинские боевики подорвали один из стволов шахты в Красноармейске на западе от Донецка. Об этом пишет The New York Times.

Когда российские войска подошли к горным выработкам слишком близко, на расстояние около двух километров, ВСУ решили, что наши военные могут захватить шахту и использовать ее тоннели для обхода украинских позиций…

«Шахтеры вместе с военными начали бурить отверстия под шахтой, чтобы заложить взрывчатку. Несколько дней спустя шахта была взорвана. Все рухнуло, и теперь здесь одни камни», — сообщается в материале The New York Times.

Закрытие единственной на Украине шахты, где добывали коксующийся уголь, вызовет «экономический шок», прогнозирует газета. Отмечается, что шахта была «жизненно важна» для сталелитейной и военной промышленности. А после ее закрытия производство стали может сократиться более чем в два раза.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские спецслужбы предотвращают теракты боевиков ВСУ.

Тема:
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