Белорусы готовятся к провокациям Запада перед президентскими выборами
Заокеанские агенты ищут способы для дестабилизации обстановки в стране.
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru
В Белоруссии в преддверии президентских выборов готовятся к возможным провокациям со стороны Запада. Госсекретарь Совбеза предупредил об активизации иностранных спецслужб.
По словам Александра Вольфовича, США и их сателлиты пытаются найти болевые точки для дестабилизации обстановки в стране.
Цель у недругов все та же — смена власти в Белоруссии и разрыв ее отношений с Россией.
В Совбезе также заявили о продолжающихся попытках давления на Минск — в политической, экономической и других сферах.
Кроме того, выявлены незаконные военные формирования на Украине, которые могут быть задействованы для свержения белорусской власти.
По данным внешней службы разведки России, этим процессом руководят западные кураторы.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 25 января, досрочное голосование начнется 21-го числа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как развивается промышленное сотрудничество РФ и Белоруссии.
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