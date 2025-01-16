Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 34 0

Муж блогера приехал в суд прямо из зоны проведения спецоперации.

Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Елены Блиновской Спецоперация

Алексей Блиновский сам предложил своей супруге блогеру Елене Блиновской оформлять каждый марафон как отдельное юридическое лицо. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала Савеловского районного суда.

«Когда марафоны стали набирать все большую и большую популярность и стали появляться новые продукты, было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. <…> Это я предложил», — говорит муж блогера.

Он также сказал, что не намеревался уклоняться от уплаты налогов. Блиновский утверждает, что лишь хотел упростить таким решением бухгалтерский учет.

Известно, что муж блогера приехал в суд прямо из зоны проведения спецоперации.

Уголовное дело против Блиновской

О деле Елены Блиновской стало известно на всю страну в апреле 2023 года. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, однако у нее ничего не вышло. Блиновскую задержали, а при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блогеру были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Согласно версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, и с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей. Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года.

Часть недвижимости и другого имущества блогера адвокаты давно намеревались продать, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы выплатить удалось. Например, в начале октября стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов «продавщица марафонов» успела больше, чем денег. ем временем, Алексей Блиновский отправился в зону спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
6 янв
Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО
28 дек
Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
13 дек
Салон красоты, звонки и книги: как живет Елена Блиновская в СИЗО
1 дек
Долг блогера Блиновской перед ФНС в размере 1,1 миллиарда еще не погашен
29 нояб
«Не воруй, и все»: Лебедев едко прошелся по чете Блиновских
17 нояб
У «королевы марафонов» Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае
17 нояб
Суд отказался ускорить рассмотрение уголовного дела в отношении Блиновской
15 нояб
Неравноценная сделка: проданные машины Блиновской могут забрать у новых владельцев
14 нояб
После банкротства: Блиновской все равно придется отдавать долги
13 нояб
Долги с Блиновской никто не спишет: что ждет «королеву марафонов» после банкротства
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
«Бабка года»: певица Слава укачивает внука с бокалом вина в руке
19:24
Призер двух Олимпиад Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет
19:06
Школьник погиб во время занятий в гимназии в Красноярске
18:50
Суд продлил арест Блиновской до 2 мая
18:45
«Экстремально тепло»: Вильфанд рассказал о погоде на Крещение
18:25
Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо

Сейчас читают

Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год