Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо
Муж блогера приехал в суд прямо из зоны проведения спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Алексей Блиновский сам предложил своей супруге блогеру Елене Блиновской оформлять каждый марафон как отдельное юридическое лицо. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала Савеловского районного суда.
«Когда марафоны стали набирать все большую и большую популярность и стали появляться новые продукты, было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. <…> Это я предложил», — говорит муж блогера.
Он также сказал, что не намеревался уклоняться от уплаты налогов. Блиновский утверждает, что лишь хотел упростить таким решением бухгалтерский учет.
Известно, что муж блогера приехал в суд прямо из зоны проведения спецоперации.
Уголовное дело против Блиновской
О деле Елены Блиновской стало известно на всю страну в апреле 2023 года. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, однако у нее ничего не вышло. Блиновскую задержали, а при ней обнаружили билеты в Казахстан.
Блогеру были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Согласно версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, и с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей. Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года.
Часть недвижимости и другого имущества блогера адвокаты давно намеревались продать, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы выплатить удалось. Например, в начале октября стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов «продавщица марафонов» успела больше, чем денег. ем временем, Алексей Блиновский отправился в зону спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам.
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