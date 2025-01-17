Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Цели были уничтожены.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52330 боевиков, 305 танков, 367 артиллерийских орудий, 1567 боевых бронированных машин и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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