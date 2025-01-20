Переданные Израилю заложницы ХАМАС встретились со своими семьями

Три освобожденные молодые женщины были доставлены в медицинский центр.
Фото, видео: Reuters/ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru
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Состоялась передача заложниц ХАМАС в рамках перемирия в секторе Газа. Три освобожденные израильтянки — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбер Хаир (31 год) — встретились со родными. Как сообщает пресс-служба правительства Израиля, девушки были доставлены в медицинский центр «Шиба».
Передача трех пленниц была условием перемирия.
Всего в списках на обмен значатся 33 человека, однако пока неизвестно, все ли они живы. Есть вероятность, что близкие получат только их тела. В перечне числится и гражданин России Александр Труфанов, его семья репатриировалась из Ростова 25 лет назад.
Согласно договоренностям, Израиль также передаст ХАМАС заключенных, содержащихся в тюрьмах по разным обвинениям, в том числе тяжким статьям. ЦАХАЛ обязуется покинуть густонаселенные районы Газы, что даст палестинцам возможность вернуться в свои дома. Кроме того, в сектор будут направлены увеличенные объемы гуманитарной помощи. В случае нарушений израильская сторона пригрозила возобновлением огня.
Ранее, писал 5-tv.ru, в ХАМАС сделку по заложникам назвали результатом давления избранного президента США Дональда Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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