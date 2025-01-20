Освоим Марс: Трамп собирается расширять территории США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 231 0

Трамп: США будут стремиться к расширению территорий и освоению Марса

Освоим Марс: Трамп собирается расширять территории США

Фото: Reuters/Kenny Holston

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Американский президент призвал нацию нести свой флаг к «новым прекрасным горизонтам».

США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

По его словам, Соединенные Штаты вновь станут «растущей нацией», которая наращивает свое процветание, расширяет территорию, строит города и «несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам».

Также Трамп заявил, что США отправят астронавтов на Марс, чтобы они установили там американский флаг.

«Мы отправим американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал новый президент США.

Эти слова Трампа с воодушевлением воспринял присутствующий на инаугурации предприниматель Илон Маск, в числе активов которого компания-производитель космической техники SpaceX.

Кроме того, новый президент США пообещал вернуть стране Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Трамп назвал передачу канала Панаме «глупым подарком», который никогда не следовало делать, так как теперь Панамским каналом управляет Китай.

«Мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме. И мы забираем его обратно», — провозгласил Трамп.

Он добавил, что вскоре название Мексиканского залива будет изменено на Залив Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США.

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