«Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы расчетов РСЗО «Град» на кураховском направлении
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Эта РСЗО особенно эффективна против живой силы противника.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады наносят удары по скоплениям живой силы противника на кураховском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Работы стало гораздо больше. Чаще приходится работать в городской застройке точнее, буквально в соседний дом от наших штурмовиков для того, чтобы заставить противника отойти, ну и по возможности уничтожить его живую силу и огневые средства», — рассказал командир гаубично-артиллерийского дивизиона с позывным Макс.
Перезарядку боевых машин РСЗО «Град» расчеты производят в тыловых районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по выявленным целям.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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