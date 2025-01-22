В Курске студентам из эвакуированных приграничных районов вручили 759 ноутбуков

Инициатива принадлежит Народному фронту и Благотворительному фонду помощи детям Донбасса.
Фото: 5-tv.ru
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Более 700 студентов в Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться из-за непростой обстановки в приграничных районах, получили новые ноутбуки. Об этом рассказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.
С данной инициативой выступило Общероссийское общественное движение Народный фронт совместно с Благотворительным фондом помощи детям Донбасса.
«Конечно, мы не могли обойти стороной ту ситуацию, которая сейчас происходит на территории Курской области. Мы закупили 759 ноутбуков для студентов, которые обучаются на программах среднего профессионального образования в вузах Курской области. Всего, по информации, это девять вузов», — сообщила Федосеева.
Теперь у студентов есть возможность продолжать обучение в дистанционном формате, не пропуская занятия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Луганской детской поликлинике № 4 открыли новую игровую комнату. Это тоже совместный проект Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса. Игровая площадка разделена на две зоны: познавательную и развивающую. Там есть телевизоры и специальные игры, тренирующие мелкую моторику.
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