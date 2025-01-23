Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР

Они поддерживают наших штурмовиков на переднем крае

Российские военные разгромили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации. Танкисты группировки войск «Запад» сейчас активно работают на территории ЛНР.

На современных боевых машинах Т-90М «Прорыв» они поддерживают наших штурмовиков на переднем крае. Используя рельеф местности, танкисты скрытно вышли на позицию и открыли огонь по координатам, полученным с помощью беспилотника.

«Работали, взаимодействовали с пехотой, поддерживали огнем. Наша задача была уничтожить опорник, также наведение по целям, если появились бы живые силы противника и пулеметные расчеты», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Юморист.

Эффективно поражают цели наши танкисты благодаря использованию подготовленных заранее закрытых огневых позиций. А машина Т-90М позволяет уничтожать врага на расстоянии до пяти километров.