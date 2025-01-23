Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР
Танкисты группировки «Запад» разгромили взводные опорные пункты ВСУ в ЛНР
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Они поддерживают наших штурмовиков на переднем крае
Российские военные разгромили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации. Танкисты группировки войск «Запад» сейчас активно работают на территории ЛНР.
На современных боевых машинах Т-90М «Прорыв» они поддерживают наших штурмовиков на переднем крае. Используя рельеф местности, танкисты скрытно вышли на позицию и открыли огонь по координатам, полученным с помощью беспилотника.
«Работали, взаимодействовали с пехотой, поддерживали огнем. Наша задача была уничтожить опорник, также наведение по целям, если появились бы живые силы противника и пулеметные расчеты», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Юморист.
Эффективно поражают цели наши танкисты благодаря использованию подготовленных заранее закрытых огневых позиций. А машина Т-90М позволяет уничтожать врага на расстоянии до пяти километров.
- 23 янв
- Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
- 22 янв
- Невозможно нарушить: Лавров назвал юридические гарантии условием завершения конфликта на Украине
- 22 янв
- «Поддержка Москвы»: как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам
- 22 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
- 22 янв
- Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- «Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
Читайте также
86%
-1.65 103.24
-0.05
Нашли ошибку?