Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье

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Артиллеристы круглосуточно бьют по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

Российские подразделения не дают ни минуты покоя боевикам, которые пытаются сохранить позиции в курском приграничье. Особая роль — у артиллеристов, они практически круглосуточно бьют по точкам националистов. Из-за постоянных массированных ударов, признаются наши бойцы, противник зачастую начинает вести себя неадекватно. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Минуя недавно освобожденные города и поселки Курщины, на большой скорости, в кузове Урала съемочная группа двинулась в район Русского Поречного. Раньше эта дорога простреливалась артиллерией. Сейчас единственная опасность — дроны-камикадзе. Поэтому у сопровождающих в руках охотничий «Вепрь». На всякий случай.

«Мы будем смотреть в непосредственной близости, где они летают, мы будем смотреть через задний клапан, кто к нам и куда подлетает», —заявил командир взвода управления артиллерийского дивизиона с позывным «Двойка».

Артиллеристы из 11-го армейского корпуса тоже вели бои за Русское Поречное. Прикрывали мотострелков, которые заходили в село. Так много снарядов за один раз, признаются канониры, они не отстреливали с самого начала Курской операции.

ВСУ к такому напору оказались не готовы. Поначалу сопротивлялись, а потом начали вести себя очень странно. Даже отчаянно.

«У них был какой-то прям психоз. Доходило до того, что танчик на передний план выдергивали, чтобы хоть как-то нас сдержать. Все прекрасно знают, что танчик в нынешних реалиях не выезжает на передок, потому что это очень опасно», — отметил командир артиллерийского дивизиона с позывным «Вампир».

И судя по всему, этот психоз никуда не делся. Боевики сейчас в панике. Пытаются хоть что-то удержать, поэтому все больше резервов завозят в соседние к Русскому Поречному населенные пункты.

Причем заезжают, а не заходят. И перемещаются не на квадроциклах или пикапах, а на больших бронетранспортерах типа американских MaxxPro. Одну машину артиллеристы недавно обезвредили. Причем ночью.

«Ночная стрельба была. Цель — может дорога, может перекресток, и на подходе мы попали в MaxxPro», — заявил наводчик орудия с позывным «Сорока».

Сейчас уже наступление идет уже из Русского Поречного. Дальше, к Малой Локне.

Работа, конечно, идет сейчас очень интенсивная. Целая артиллерийская батарея. Орудие отстрелялось. Следом слышны звуки разрывов по соседству. Все делается для того, чтобы продвижение в Курской области ни на секунду не останавливалось.

Следующий боеприпас подписанный — «За Смоленск». Летит осколочно-фугасный с ювелирной точностью. И скоро становиться понятно, почему маскироваться приходится так оперативно.

Вражеская аэроразведка моментально реагирует на то, что артиллеристы попали в цель. Вот уже в небе где-то висит беспилотник самолетного типа. Будет искать орудие, откуда произведен выстрел.

Теперь, после отбытия Русского Поречного, за нашими бойцами высота, которая позволит охватить сразу два населенных пункта — Черкасское Поречное и Косицу.

Тема:
Спецоперация
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