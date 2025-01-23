За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России

Противовоздушная оборона продолжает отражать удары украинских БПЛА.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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За прошедшую ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России. Об это в своем Telegram-канале написало Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Украина попыталась атаковать дронами территорию Белгородской области.
После начала спецоперации регионы России регулярно подвергаются нападениям с украинской стороны. О начале СВО объявил в конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки потеряли более 390 боевиков и четыре танка в Курской области. В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» поразили силы Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.
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