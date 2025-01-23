За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Противовоздушная оборона продолжает отражать удары украинских БПЛА.

За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России. Об это в своем Telegram-канале написало Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Украина попыталась атаковать дронами территорию Белгородской области.

После начала спецоперации регионы России регулярно подвергаются нападениям с украинской стороны. О начале СВО объявил в конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки потеряли более 390 боевиков и четыре танка в Курской области. В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» поразили силы Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 янв
За ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией России
21 янв
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ
21 янв
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
21 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ
21 янв
Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью
21 янв
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
21 янв
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
20 янв
Силы ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью
20 янв
Дроны ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
20 янв
За ночь силы ПВО РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:08
«Проблем могло бы не быть»: Трамп дал первое интервью после вступления в должность президента
9:07
Машина в ледяном панцире: как быстро открыть замерзший дверной замок
9:03
Обойдемся без химчистки: как правильно стирать пуховик
9:02
За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России
8:54
«Миллионы людей теряют триллионы»: что звезды думают об астрологии и гаданиях
8:30
Самая жаркая комедия зимы: состоялась премьера фильма «Василий»

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год