Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую
Зеленский заявил, что западные войска должны быть на передовой
Фото, видео: PAWEL SUPERNAK/ТАСС; 5-tv.ru
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Глава киевского режима продолжает продвигать тему с необходимостью отправки контингента НАТО на Украину.
Президент* Украины Зеленский сегодня вновь поднял тему о появлении на территории Украины армейских подразделений европейских государств. Только теперь, по его мнению, иностранным легионерам необходимо официально находиться на передовой, а не отсиживаться в городах.
Якобы, такая помощь союзников не нужна. И вот тут, стоит напомнить, что один из главных тезисов, которые продвигает бывший комик, звучит так: украинские солдаты защищают не только свою землю, но и всю Европу. Поэтому раньше просили только деньги и оружие, но пришло время требовать людей.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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