Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую

Эфирная новость 32 0

Зеленский заявил, что западные войска должны быть на передовой

Фото, видео: PAWEL SUPERNAK/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима продолжает продвигать тему с необходимостью отправки контингента НАТО на Украину.

Президент* Украины Зеленский сегодня вновь поднял тему о появлении на территории Украины армейских подразделений европейских государств. Только теперь, по его мнению, иностранным легионерам необходимо официально находиться на передовой, а не отсиживаться в городах.

Якобы, такая помощь союзников не нужна. И вот тут, стоит напомнить, что один из главных тезисов, которые продвигает бывший комик, звучит так: украинские солдаты защищают не только свою землю, но и всю Европу. Поэтому раньше просили только деньги и оружие, но пришло время требовать людей.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
24 янв
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
«Напряженная и сложная»: в офисе Зеленского оценили обстановку в зоне СВО для ВСУ
23 янв
Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации
23 янв
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
23 янв
Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР
23 янв
Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
22 янв
Невозможно нарушить: Лавров назвал юридические гарантии условием завершения конфликта на Украине
22 янв
«Поддержка Москвы»: как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:17
Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем
6:00
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Фестиваль возможностей: звезды на красной дорожке конкурса «Большая сцена»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
5:46
Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
5:31
Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую

Сейчас читают

«Хочешь меня?»: на популярного психолога Марселя Сультеева завели уголовное дело
Владелец затонувшего танкера оказался связан с печально известной «Булгарией»
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год