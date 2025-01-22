«На втором месте»: Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Январь 2025 года может стать вторым самым жарким в Москве

«На втором месте пока»: Вильфанд назвал январь 2025 одним из самых жарких в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

Температура в столице будет держаться до конца месяца на один градус выше нормы.

Январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Пока январь 2020 года был самым „жарким“, и средняя месячная температура была ровно нуль градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — сказал он.

Температура в столице будет держаться до конца месяца на один градус выше нормы. При этом не прогнозируется заметного изменения показателей столбиков термометра, подчеркнул синоптик.

Вильфанд и прежде сообщал, что столбики термометров по всей России поднимаются выше нормы. Нормальная температура воздуха отмечается только в Якутии, Мурманской и Магаданской областях: минус 50, минус 21 и минус 45 градусов прогнозировалось соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вильфанд назвал самый теплый год с XIX века. По его словам, в Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов.

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