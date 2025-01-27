Российские танкисты уничтожили замаскированные орудия ВСУ под Часов Яром. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Опубликовано видео, как танкисты уничтожили замаскированные орудия ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Техника неприятеля была укрыта от глаз в лесополосе.

Танкисты «Южной» группировки войск нанесли удар по замаскированным орудиям ВСУ на часов-ярском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерия ВСУ была укрыта в лесополосе. Как оказалось, ненадежно — позицию быстро вычислили российские разведывательные БПЛА.

Удар нанес экипаж танка Т-80 с закрытой огневой позиции. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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