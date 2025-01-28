Курских чиновников заподозрили в хищении более трех миллиардов рублей из бюджета

Эти деньги были выделены на защиту региона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Заложенные на госконтракты по обеспечению обороноспособности региона деньги могли быть похищены руководством Корпорации развития Курской области. Соответствующий иск оказался в распоряжении «Известий».
На эти деньги должны были быть построены блиндажи, огневые точки, опорные пункты и противотанковые пирамиды. Всего из бюджета было выведено более трех миллиардов рублей.
Известно, что в регионе договоры заключаются с подрядчиками без конкурса.
Более того, согласно иску, руководство корпорации заключали контракты со своими подконтрольными юрлицами на создание фортификационных сооружений, а после этого выводили деньги через компании-однодневки.
По данному делу уже арестованы руководители корпорации Владимир Лукин и Игорь Грабин, а также Снежана Мартьянова.
Также к преступной схеме причастны депутат Курской областной думы VII созыва Максим Васильев, экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Ресурс» и ООО «Торговый дом Курск», а также столичный бизнесмен Иван Уткин.
Генпрокуратура сделала запрос на арест имущества подрядчиков и руководителей корпорации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила показания надсмотрщика Освенцима. Поляк Юзеф Печка рассказал на допросе, что ему «хорошо жилось» в концлагере.
- 28 янв
- Т-80БМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 янв
- Взятие важной высоты. Как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в Курской области
- 27 янв
- Российская армия освободила Николаево-Дарьино в Курской области
- 27 янв
- По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 25 янв
- Более 360 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки
- 24 янв
- За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области
- 24 янв
- Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
- 24 янв
- Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
- 23 янв
- ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
86%
-1.13 102.75
-0.44
Нашли ошибку?