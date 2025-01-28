Курских чиновников заподозрили в хищении более трех миллиардов рублей из бюджета

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Эти деньги были выделены на защиту региона.

Курских чиновников заподозрили в хищении выделенных на защиту региона денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Заложенные на госконтракты по обеспечению обороноспособности региона деньги могли быть похищены руководством Корпорации развития Курской области. Соответствующий иск оказался в распоряжении «Известий».

На эти деньги должны были быть построены блиндажи, огневые точки, опорные пункты и противотанковые пирамиды. Всего из бюджета было выведено более трех миллиардов рублей.

Известно, что в регионе договоры заключаются с подрядчиками без конкурса.

Более того, согласно иску, руководство корпорации заключали контракты со своими подконтрольными юрлицами на создание фортификационных сооружений, а после этого выводили деньги через компании-однодневки.

По данному делу уже арестованы руководители корпорации Владимир Лукин и Игорь Грабин, а также Снежана Мартьянова.

Также к преступной схеме причастны депутат Курской областной думы VII созыва Максим Васильев, экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Ресурс» и ООО «Торговый дом Курск», а также столичный бизнесмен Иван Уткин.

Генпрокуратура сделала запрос на арест имущества подрядчиков и руководителей корпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила показания надсмотрщика Освенцима. Поляк Юзеф Печка рассказал на допросе, что ему «хорошо жилось» в концлагере.

Тема:
Курская область
28 янв
Т-80БМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 янв
Взятие важной высоты. Как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в Курской области
27 янв
Российская армия освободила Николаево-Дарьино в Курской области
27 янв
По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
25 янв
Более 360 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки
24 янв
За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области
24 янв
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
24 янв
Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
23 янв
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
В этом рождается человек: как Петров готовился к двойной роли в ленте «Василий»
12:31
Меньше чем за неделю: специалисты откачали мазут из танкера «Волгонефть-239»
12:16
Сергей Лавров назвал молчание ЮНЕСКО в вопросе сноса памятников позором
11:58
Будущие киборги: каким будет поколение Бета
11:41
«Анюта вируснулась»: дочери Орловой стало плохо во время отпуска на Мальдивах
11:34
«Вы вообще себя видели?»: стилист Омар Байрамов осудил коллег «в люксе»

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
«Золотую судью» Хахалеву задержали в аэропорту Баку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год