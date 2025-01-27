Российская армия освободила Николаево-Дарьино в Курской области

Противник в ходе наступления группировки войск «Север» потерял почти 200 боевиков.
Фото: Белкин Алексей/ТАСС
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Российские войска освободили от украинских формирований село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино», — говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что в ходе наступления на курском направлении российская армия нанесла поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразив при этом две контратаки противника.
Потери украинской армии в Курской области за сутки составили свыше 190 боевиков, два танка, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, пять автомобилей, шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 55 тысяч боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как три разведчика ВС РФ удержали позицию у Малой Локни под ураганным огнем пулеметов ВСУ.
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