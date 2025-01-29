Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 36 0

Противник понес значительные потери.

Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Новоелизаветовка, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно из заявления, сделанного представителями Министерства обороны Российской Федерации на брифинге, состоявшемся 29 января.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» удалось освободить населенный пункт Новоелизаветовка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий были нанесены удары по живой силе и технике трех механизированных бригад, егерской бригады и бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Противник понес значительные потери: до 520 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера M113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области.

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