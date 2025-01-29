Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР
Противник понес значительные потери.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные освободили населенный пункт Новоелизаветовка, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно из заявления, сделанного представителями Министерства обороны Российской Федерации на брифинге, состоявшемся 29 января.
В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» удалось освободить населенный пункт Новоелизаветовка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.
В ходе боевых действий были нанесены удары по живой силе и технике трех механизированных бригад, егерской бригады и бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.
Противник понес значительные потери: до 520 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера M113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области.
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