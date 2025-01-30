Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 13 0

На борту воздушного лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

В авиакатастрофе в Вашингтоне выживших нет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Он отметил, что трагедия коснулась не только американцев, но и граждан других стран, которые находились на борту.

«Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — заявил Трамп.

новость дополняется

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне
30 янв
Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой
30 янв
В США подтвердили гибель Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
30 янв
Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии
30 янв
«Слишком тяжелый пес»: фигурист не полетел на разбившемся самолете из-за собаки
30 янв
В США подтвердили нахождение фигуристов в потерпевшем крушение самолете
30 янв
МИД РФ: данных о выживших при столкновении самолета и вертолета в США нет
30 янв
На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов
30 янв
Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет выполнял учебный полет
30 янв
«Благослови Бог их души»: Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
30 янв
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп
19:25
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка Т-72
19:16
Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой
19:00
В США подтвердили гибель Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
18:45
Афера по-американски: зарубежный маркетплейс заморозил счета наших мастеров
18:30
В Румынии назвали Украину «вымышленным государством»

Сейчас читают

«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова
Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву
Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год