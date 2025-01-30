Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп
На борту воздушного лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
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В авиакатастрофе в Вашингтоне выживших нет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.
Он отметил, что трагедия коснулась не только американцев, но и граждан других стран, которые находились на борту.
«Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — заявил Трамп.
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