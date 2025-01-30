Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой

На борту рухнувшего в реку в Вашингтоне самолета находилось 60 пассажиров.

В ночь на четверг, 30 января, самолет American Airlines, летевший из Канзаса в Вашингтон, столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта имени Рейгана. По предварительной информации местных ведомств, на борту лайнера находились дети бывших советских и российских спортсменов, а также титулованные советские фигуристы.

Среди погибших на борту, по несчастливой случайности оказались и те, кто свою спортивную карьеру давно закончил, но продолжал тренировать молодое поколение. Чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова переехали из СССР в Штаты еще в 1994 году, успели добиться невероятных высот на спортивном поприще, а уже после окончания карьеры старались вложить всю душу в карьеру единственного сына — Максима.

Единственный наследник успешной супружеской четы медленно, но верно шел к вершине спортивного Олимпа, регулярно показывал результаты, которые отмечались родителями. Последнее сообщение Максиму Наумов и Шишкова оставили всего за сутки до своей гибели.

Каким был текст последнего сообщения, полученного Максимом Наумовым от своих родителей за сутки до страшной развязки — читайте на 5-tv.ru.

Невероятный взлет и плацдарм для работы в Штатах

Фото: Яковлев Александр/ТАСС

Будущие чемпионы мира в парном фигурном катании, Евгения Шишкова и Вадим Наумов начинали строить свою карьеру еще в СССР бок о бок. Первое знакомство будущих партнеров и супругов состоялось, когда Наумову едва стукнуло 10. Изначально спортсмены видели свой карьерный взлет исключительно как одиночники, но в 1983 году тренер Людмила Великая разглядела в спортсменах талант парников и предложила им объединить усилия.

Через девять будущие супруги приняли участие в своей первой Олимпиаде, где стали пятыми, а на зимних Играх 1994 года — четвертыми. В том же году они взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию.

Успех был настолько оглушительным, что супруги тут же начали готовиться к Олимпийским играм, но попасть в олимпийскую сборную им так и не удалось. Супруги быстро поняли, что, оставшись в запасных, растеряют всю форму. Пара, которая в перерывах между тренировками успела сыграть свадьбу в 1995 году, решила искать другого пристанища. Сами того не ожидая, Шишкова и Наумов перебрались в Штаты.

С тех пор победа на чемпионате мира 1994 года осталась для них главным достижением в карьере. Пара не отрицала, что если бы они попали в руки более авторитетных тренеров, умеющих продвигать своих учеников, то добились бы больших успехов, но об отъезде за рубеж не жалели.

«Мы получили нечто большее: ощущение того, что сделали все, что могли, вместе с тренерами, которые нас вырастили», — признавался Вадим Наумов в одном из интервью.

Все годы, что чемпионы мира жили в Штатах, они продолжали хранить верность исторической Родине. Дома Наумов и Шишкова продолжали говорить на русском языке, а работать начинали как многостаночники — вперемешку тренировали и одиночников, и парников.

На время прервать тренерскую работу Евгению Шишкову вынудила беременность. Спустя девять месяцев на свет в паре фигуристов появился сын Максим. Изначально супруги не хотели, чтобы их единственный наследник шел по их стопам, но позже сменили гнев на милость.

Примерять коньки Максим начал практически с пеленок: уже в три года юноша бойко раскатывался на льду, а позже стал полноправным воспитанником собственных родителей. Как и мать с отцом, Наумов-младший продолжал разговаривать на русском. Связь с Родиной не отпускала спортсменов на протяжении многих лет, но, по их собственному признанию, о том, чтобы вернуться в Москву, никто из них не задумывался.

«Нам очень повезло, что тренировались у таких замечательных наставников. Результаты для них были на втором месте, а на первом — душевное тепло», — как-то разоткровенничалась Евгения Шишкова.

Сбыться родительским мечтам было не суждено

Для Максима чета Шишковых-Наумовых мечтала о перспективной карьере. Соревноваться юноша начал, как только ему представилась такая возможность и как только он смог набрать нужную форму.



По информации KP.RU буквально за пару дней до злополучной катастрофы в городе Уичито в Канзасе закончился чемпионат США по фигурному катанию. На нем 23-летний Максим Наумов занял четвертое место и попал на подиум — в Штатах вручают оловянную медаль, это давняя традиция. После недавних неудач и небольшой травмы (Наумов повредил связки — Прим.ред) это стало лучшим результатом в году для парня. В своих соцсетях он поблагодарил всех, кто помогал ему в тренировках.

Там же журналисты и отыскали последнее сообщение, адресованное сыну. От его текста кровь стынет в жилах и слезы сами наворачиваются на глаза.

«Мы гордимся тобой, Максим. Он поднялся на подиум на Национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы. Максим заслужил свое место в команде чемпионов четырех континентов», — написали они оба и практически одновременно в соцсетях.

Через сутки родители спортсмена сели в самолет до Вашингтона. Этот полет стал для них роковым. По данным властей США, официально в авикатастрофе погибло 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Сейчас в соцсетях спортсменов и тренеров выражают соболезнования их близким и друзьям.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать около 300 спасателей. При падении самолет раскололся на две части и нырнул на глубину в два метра. Поисковая операция осложняется неблагоприятными погодными условиями, а температура воды в реке Потомак составляет около 0°C.

Число и точный список погибших все еще уточняется.

Что известно об авиакатастрофе самолета в Вашингтоне

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

На борту самолета, попавшего в авиакатастрофу в Вашингтоне 30 января, находились чемпионы мира по фигурному катанию — как парники, так и одиночники. Среди тех, кто предварительно погиб, сплошь дети советских эмигрантов.

Катастрофа произошла рядом с национальным аэропортом Рональда Рейгана в Вашингтоне. American Airlines Bombardier CRJ700 и вертолет армии США Black Hawk столкнулись в воздухе. Самолет вылетел из города Уичита, штат Канзаc, в котором недавно закончился чемпионат США по фигурному катанию. На борту самолета было 60 человек, среди которых, в том числе, были представители спортивных команд. В ходе поисково-спасательных работ было поднято 18 тел погибших, выживших пока нет.

Как сообщает Channel2 NOW, помимо российских тренеров Вадима Наумова и Евгении Шишковой, а также Инны Волянской на борту были спортсмены фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

Теперь американцам предстоит установить истинных виновников крушения в Штатах. На данный момент известно, что одной из возможных версий могли стать проблемы у пилотов вертолета со здоровьем. На пассажирском лайнере горели все проблесковые маяки, но управлявшие вертолетом пилоты их почему-то не увидели, что в итоге и привело к непоправимой трагедии.

В случае, если в инциденте также будет доказана вина диспетчеров, их могут привлечь к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, как крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать.